شركة أوبر تسحب سيارتها ذاتية القيادة والسبب؟

الثلاثاء, 20 آذار 2018 الساعة 18:29 | تكنولوجيا, علوم أخرى

شركة أوبر تسحب سيارتها ذاتية القيادة والسبب؟

جهينة نيوز:

اتخذت شركة أوبر قراراً بسحب سياراتها الذاتية القيادة من الشوارع في تامبي وفينيكس وبيتسبرغ وسان فرانسيسكو وتورنتو في كندا

وكانت السيارة أوبر ذاتية القيادة قد تسببت بمقتل امرأة أمس الاثنين في تامبي، في ولاية أريزونا الأميركية على ما أعلنت الشركة في بيان مؤكدة فيه أنها تتعاون مع الشرطة.

وقالت "أوبر" إن "السيارة كانت تعمل بنظام القيادة الذاتية مع شخص جالس وراء المقود" عندما اصطدمت "بامرأة كنت تعبر الطريق خارج الممر المخصص لذلك". وقد نقلت المرأة إلى المستشفى حيث فارقت الحياة على ما أوضحت الشركة. ولم تعط أوبر المزيد من التفاصيل حول الحادث.

وتختبر "أوبر" وشركات أخرى لصناعة السيارات حاليا سيارات من دون سائق في مدن أميركية عدة.


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