تأكيداً ودعماً لدور الأم في بناء الوطن والمجتمع شركةMTN تُطلق مجموعة من العروض والمبادرات الخاصة بعيد الأم

جهينة نيوز:

وفاءً لدور الأم التي تُعطي ولا تَنتظر أن تأخذ مقابل عَطاءها، والتي مَهما حاولنا أن نُقدّم لَها فَلن نَستطيع أَن نَردّ شيء من جَميلها عَلينا، حرصت شركة MTN على تقدير الأُمهات والاحتفال بهن بمناسبة عيد الأم، وإضافة لَمسة مُشرقة لِحياتهن من خلال إطلاق مجموعة مِن العروض والمبادرات الخاصة بهذه المناسبة.

فتحضيراً للاحتفال بمناسبة عيد الأم، قامت شركة MTN قَبل أَيام بالتحضير لحَملة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التذكير بأهمية الأُم ومَدى التَضحية والجهد الذي تَستثمره في رعاية أبنائها واهتمامها بِأدق تفاصيل حياتهم. كما أطلقت شركة MTN اليوم عرضاً خاصاً بالأُمهات، والذي يُمكنهن الحصول على خط مجاني من MTN، وتَحديد أَربعة أَرقام لِتتواصل مَعها بِتكلفة ليرة سورية واحدة فقط للدقيقة ولِمدة سنة كاملة. ولضمان وصول هذه الهدية لأكبر عدد من الأمهات، فقد دعت شركة MTN موظفيها للمشاركة في هذه الحملة في عدد من المواقع الحيوية ضمن جميع المحافظات السورية، حيث قاموا بتوزيع بطاقات مميزة تَحمل تَهنئة من القلب للأُمهات السوريات، تُخول حاملتها الحُصول على العرض مِن أَي مَركز مِن مَراكز خِدمة MTN.

كما أتاحت شركة MTN الفرصة أَمام جَميع مُشتركيها لِلحصول على هَدايا مُميزة، وهي عِبارة عَن ليرات ذهبية في مسابقة كنز المعلومات مضافة إلى جوائز المسابقة الحالية، وجوائز نقدية بقيمة عشرة آلاف ليرة سورية، عِند الاشتراك بالمُسابقة الخَاصة بِعيد الأم على مَواقع التَواصل الاجتماعي. أمّا ضِمن مَراكز خِدمة MTN، فَقد تَم تَقديم هدايا أنيقة لِكل أُم قَامت بِزيارة المركز في هذا اليوم، تَعبيراً مِن شركة MTN عَن امتنانها لِكل ما تَقوم به.

ولم تَكتف MTN بِهذا القدر، بل أَخذت بالحُسبان الأُمهات اللواتي لن يتمكنَّ من الاحتفال بِهذه المُناسبة، حيث قَام موظفو شركة MTN وفي إطار برنامجها للمسؤولية الاجتماعية بِزيارة الأمهات الجُدد في مشفى التوليد الجامعي بدمشق، بالتعاون مع وزارة التعليم العال، حَيث قَدموا لهنَّ فرصة الاستفادة من العرض الخاص بالمكالمات، بالإضافة إلى هدية مُميزة لَجميع الأمهات ولِأطفالهم الجدد، ولجميع العاملات في المشفى.

كما أَقامت شركة MTN حَفلة صَباحية في دار السعادة للمُسنين بدمشق لِنشر السّعادة بَين الأُمهات اللواتي لم يتمكنَّ مِن الاحتفال مَع أولادهنَّ في هذا اليوم. حيث أَحيا الحفل الفنان سامر إيبو الذي أدى مَجموعة مُميزة مِن الأغاني التي نشرت البهجة والفرح بين سكان الدوار والعاملين فيه، وتم توزيع الهدايا على جميع الأمهات والعاملات في الدار.

إضافة لذلك، شَاركت شركة MTN بِمجموعة من الهدايا المُميزة، ضِمن حَلقة بَرنامج "المُختار"، الخَاصة بِعيد الأُم على إذاعة المدينة، حَيث استضاف المُذيع باسل محرز مَجموعة مِن الأَشخاص الذين يَحلون أحياناً مَحل الأُمهات لظروف معينة تَستحق الثَناء والتَقدير.

كانت أصداء حَملة شركة MTN بمناسبة عيد الأُم إيجابية بامتياز بِكل ما حَملته من عروض ومُبادرات، حَيث شَعر كُل من التقى بموظفي MTN في ذلك اليوم بالسّعادة، مع إصرارهم على وصول الفائدة لِكل أُم سورية.