فك الحصار عن القوات التي تحاصرت في القدم

الثلاثاء, 20 آذار 2018 الساعة 18:23 | شؤون محلية, أخبار محلية

فك الحصار عن القوات التي تحاصرت في القدم

جهينة نيوز

أفادت مصادر عسكري أن التحضيرات التي قام بها داعش بالتآمر مع القوات الارهابية التي تم نقلها الى ادلب ليسيطر داعش على المنطقة لم تنجح رغم محاصرة مجموعه من القوات السورية و سيطرة داعش على جزء واسع من منطقة القدم.

و أفادت المصادر بأنه تم سحب جميع القوات التي تحاصرت في عمق منطقة القدم ولازالت أكثر من نصف منطقة القدم تخضع لسيطرة القوات السورية, و تم تكبيد داعش خسائر فادحة في الارواح و المعدات.

و يذكر ان المرصد المعارض الممول من بريطانيا و مقره لندن كان قد إدعى بأن كامل منطقة القدم سقطت بيد داعش.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا