فك الحصار عن القوات التي تحاصرت في القدم

جهينة نيوز

أفادت مصادر عسكري أن التحضيرات التي قام بها داعش بالتآمر مع القوات الارهابية التي تم نقلها الى ادلب ليسيطر داعش على المنطقة لم تنجح رغم محاصرة مجموعه من القوات السورية و سيطرة داعش على جزء واسع من منطقة القدم.

و أفادت المصادر بأنه تم سحب جميع القوات التي تحاصرت في عمق منطقة القدم ولازالت أكثر من نصف منطقة القدم تخضع لسيطرة القوات السورية, و تم تكبيد داعش خسائر فادحة في الارواح و المعدات.

و يذكر ان المرصد المعارض الممول من بريطانيا و مقره لندن كان قد إدعى بأن كامل منطقة القدم سقطت بيد داعش.