سعر تذكرة مباراة برشلونة وروما يثير سخط الجماهير

الثلاثاء, 20 آذار 2018 الساعة 16:43 | رياضة, كرة القدم

سعر تذكرة مباراة برشلونة وروما يثير سخط الجماهير

جهينة نيوز:

كشفت تقارير صحافية إيطالية مقربة من نادي روما الإيطالي، أن نادي ​برشلونة​ الإسباني قد حدّد مبلغ 90 يورو كسعر بطاقة تذاكر جماهير روما لحضور مباراة الفريقين على ملعب كامب نو في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة ​دوري أبطال أوروبا​.

مما أثار سخط وغضب جماهير الجيالوروسو، التي حضرت مباراة فريقها أمام ​أتليتكو مدريد​ في دور المجموعات في ملعب واندا بـ60 يورو، ومباراة تشيلسي في ستامفورد بريدج بـ40 يورو.

وأشارت التقارير إلى أن سعر تذكرة مباراة الفريقين قبل عامين عندما تقابلا في دور المجموعات كانت 60 يورو في الكامب نو للجماهير الزائرة، و30 يورو في ملعب الأولمبيكو .


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