انفجار طرد بريدي بولاية تكساس الأمريكية

جهينة نيوز:

أعلنت الشرطة الأمريكية انفجار طرد بريدي اليوم الثلاثاء، بمقر شركة (فيديكس إكسبريس) النقل السريع، الأكبر عالمياً، في ولاية (تكساس الأمريكية)

وقال الملازم ماني كاساس حسبما ذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية إن صندوقا متوسطا الحجم كان على حزام التوصيل حينما وقع الانفجار، مشيرا إلى أن هناك سيدة تم إسعافها من إصابات قد تكون لحقت بها نتيجة صوت الانفجار المرتفع، وتم السماح لها بمغادرة الموقع.

وأكد كاساس، أنه من المبكر جدا ربط حادث الانفجار بالانفجارات الأربعة الأخرى التي وقعت في مدينة (أوستن) خلال الأسابيع القليلة الماضية، مشيرا إلى أن اهتمام الشرطة كان مقتصرا على طمأنة المواطنين، كما لم يتضح حتى الآن ما كان بداخل الطرد.

وشهدت ولاية (تكساس) منذ مطلع الشهر الجاري سلسلة انفجارات بطرود بريدية مفخخة أودت بحياة شخصين وأصابت آخرين، وقد رصدت أجهزة الأمن في تكساس جائزة قدرها 115 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تفضي إلى كشف الفاعل.