اعضاء مجلس الشعب عن حلب لرئيس الحكومة: التطلع لإعادة حلب إلى تميزها في السوق العالمي.. مطالب خدمية وخطة لتعزيز فرص الاستثمار!

جهينة نيوز

اكد عدد من أعضاء مجلس الشعب عن مدينة حلب اليوم الثلاثاء خلال لقائهم رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس ضرورة التطلع لإعادة حلب إلى مكانها المميز في السوق العالمي الذي طالما احتلته على مدار حضارات التاريخ بدءا بإعادة تأهيل طريق سوق الحرير التاريخي ومطار حلب الدولي وإطلاق معرض حلب الدولي وفتح آفاق جديدة للاستثمار تعيد ألق المدينة الاقتصادي.

وطالب الاعضاء بمتابعة تنفيذ المشاريع التي أطلقتها الحكومة بعد تحرير حلب من الإرهاب وتوفير متطلبات عودة الأهالي إلى مناطقهم من "كهرباء وماء وأفران" وسبل استكمال معالجة العقبات التي فرضتها ظروف الحرب على الواقع الخدمي في المدينة وإحداث نقلة في إنتاج المنشآت الصناعية التي عادت للعمل وتفعيل المؤسسات الحكومية لتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين والتسهيلات الواجب تقديمها لمساعدة المؤسسات الاقتصادية على الإقلاع وفق آلية عمل مكثفة.

وشدد الأعضاء على أهمية المخطط التنظيمي لحلب الذي سيشكل نقلة نوعية في وجه المدينة التنظيمي، وتسريع العمل بإعادة تأهيل مشفى الأسد الجامعي وتوفير جهاز الرنين المغناطيسي وإيلاء القطاع الطبي أهمية أكبر من ناحية توفير الأدوية والمعدات الطبية، وتأهيل المدارس في المناطق التي أعاد إليها الجيش الأمن والاستقرار وتوفير متطلبات العملية التعليمية من خلال زيادة أعضاء الكوادر التدريسية والسماح لطلاب للجامعات الخاصة باستكمال الدراسات العليا.

ولفت الاعضاء الى ضرورة توفير كافة متطلبات المناطق الصناعية وتقديم الدعم اللازم لأصحاب الورشات الصغيرة والقروض للمشاريع الصغيرة و السكنية وتثبيت العمال المؤقتين وإعادة إحياء المدينة القديمة في حلب من كافة النواحي السياحية.

ونقل اعضاء مجلس الشعب رغبة تجار وصناعيي حلب بإعداد خطة متكاملة لتعزيز فرص الاستثمار في المدينة بما يستقطب رؤوس الاموال الوطنية واستثمارات الدول الصديقة وإطلاق المزيد من الملتقيات الاقتصادية التي تمكن رجال الاعمال من الوقوف على الواقع الاستثماري.