مرحلة جديدة للمجلس الاستشاري بمجلس الوزراء: رسم استراتيجيات وخطط واقتراح رؤى وسياسات بكافة المجالات

جهينة نيوز

ركز اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مع رئيس وأعضاء المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على البدء بمرحلة جديدة في العمل من خلال تنشيط دوره كداعم أساسي لعمل الحكومة في رسم الاستراتيجيات والخطط واقتراح رؤى وسياسات بكافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والإدارية والتنمية البشرية.

واكد المهندس خميس خلال اللقاء على أهمية التشبيك والتواصل الدائم مع الخبرة والاختصاص في كافة المجالات لتكون الرؤى وفق اطر صحيحة وهنا يكمن دور القطاع الخاص كشريك أساسي في العمل الحكومي ممثلا باتحادات غرف " التجارة والصناعة والزراعة والمصدرين والسياحة والحرفيين " بهدف وضع رؤية متكاملة للتنمية الاقتصادية.

واشار الى ضرورة ان تكون مخرجات عمل المجلس ذات فاعلية وتتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة في مختلف مجالات العمل بما فيها اعداد الرؤى والقرارات والتعاميم والتشريعات ليتم تقديمها الى الحكومة مؤكدا أهمية العمل بروح الفريق الواحد واغناء المناقشات بالرؤى والأفكار المتنوعة من خلال العمل الجماعي للوصول الى أفضل المخرجات من جميع النواحي النظرية والعملية.

وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع قال رئيس المجلس الاستشاري الدكتور محمود زنبوعة أن المهندس خميس وجه بمناقشة المشاكل المختلفة والقرارات التي تصدر كل 15 يوم حيث اعتبر ان المجلس الاستشاري توأما لمجلس الوزراء ويناقش كافة القضايا التي تطرح في مجلس الوزراء او التي طرحت واتخذ فيها قرارات بالتالي اعطى للمجلس الاستشاري سقف مرتفع من الصلاحيات بمختلف القضايا التنموية والاقتصادية و الاجتماعية.

واوضح ان الطروحات تركزت حول ضرورة تعزيز نقاط القوة التي ظهرت في عمل المجلس خلال المرحلة الماضية وتلافي السلبيات وتوسيع افاق عمله ليكون مساهما رئيسيا في بلورة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء الانسان باعتباره النواة الأساسية لعملية التنمية الشاملة وضرورة ان يتمتع الاقتصاد بالمرونة والكفاءة والإنتاجية.

الجدير ذكره ان المجلس الاستشاري يتولى وفق المرسوم التشريعي رقم /22/ لعام 2016 تقديم الاستشارات والمقترحات لمجلس الوزراء في الشؤون التي تتعلق بالسياسة العامة للدولة والقضايا الاقتصادية والخدمية والتنموية والإصلاحية ومشاريع التشريعات ويقوم بإجراء الدراسات عن المواضيع التي يحيلها إليه رئيس مجلس الوزراء ويستعين المجلس بخبراء من العاملين في الدولة أو من غيرهم في ممارسة أعماله .