هكذا خطط “ابن زايد” لاحتلال قطر وسلطنة عمان و السلطان يعلن الاستنفار

جهينة نيوز

في مفاجأة من العيار الثقيل كشف حساب “بدون ظل” الغير موثق والذي يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي، عن اتفاق غير معلن بين السعودية والإمارات كان يهدف لإلغاء منظومة دول مجلس التعاون باحتلال الخليج، بحيث تصبح قطر وسلطنة عمان للإمارات والكويت والبحرين للسعودية.

وتزامنا مع تعمد الإمارات ضم محافظة “مسندم” العمانية لأراضيها على الخرائط المزورة، أكد حساب “بدون ظل” في سلسلة تغريدات له رصدتها (وطن) أن الأجهزة الأمنية في سلطنة عمان وضعت يدها على وثائق وتسجيلات تؤكد تدخل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في التأثير على أهالي مسندم بهدف استمالتهم لصالح الإمارات وتحريضهم للمطالبة بالانفصال عن سلطنة عمان.

وأضاف موضحا: “وهو ما أزعج السلطان قابوس وبعد أن انكشف الأمر سارع محمد بن زايد، بطلب أن يتدخل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من أجل تهدئة الأمر وكانت زيارته الاولى لسلطنة عمان بتاريخ ٤/٢/٢٠١٨ من اجل التوسط وعدم كشف الأمر خاصة وأننا في خلاف لم ينتهي مع قطر”

ويشير المدون إلى أن هذه التحركات والمكائد دفعت سلطنة عمان لإعلان الطوارئ وأقرت تجربة التعبئة العامة فيها من أجل الوقوف على استعدادات الجيش العماني.

ولفت “بدون ظل” إلى حادثة محاولة قطع متحف “اللوفر أبوظبي” قبل فترة لخارطة “مسندم من جغرافيا سلطنة عمان، مضيفا “وللتوضيح اكثر فأن مايريده سمو الشيخ محمد بن زايد هو السيطرة على ميناء خصب والواقع في مسندم وادخالها تحت وصاية موانئ دبي العالمية”