ابن سلمان يكشف عن السماح للمرأة بالخروج بدون نقاب أو حجاب أو عباءة

جهينة نيوز

كشف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إن النساء في المملكة لا يتعين عليهن ارتداء غطاء الرأس أو العباءة السوداء ما دامت ملابسهن محتشمة ومحترمة.

وفي حوار أجرته معه شبكة "سي.بي.اس" التلفزيونية وبثته مساء الأحد صرح الأمير محمد بن سلمان بأن قوانين الشريعة واضحة وتنص على أنه يتعين على النساء، مثل الرجال، ارتداء ملابس محتشمة ومحترمة.

وأضاف أن ذلك لا يعني بالتحديد ارتداء عباءة سوداء أو غطاء رأس أسود مشيرا إلى أن القرار يرجع للمرأة في تحديد نوع الملابس المحتشمة والمحترمة التي تريد ارتداءها, حسب قوله.

وتشهد السعودية بعد وصول الأمير الشاب محمد بن سلمان إلى السلطة، تزايدا لحقوق المرأة بما في ذلك قرار السماح للنساء بحضور مناسبات رياضية مشتركة وحقهن في قيادة السيارات اعتبارا من الصيف المقبل, و يذكر أن هذه الحريات بدأت بعد زيارة ترامب و ابنته الى السعودية.