موسكو.. إحباط ثلاث محاولات لاستخدام السلاح الكيميائي في سوريا

جهينة نيوز

أحبطت القوات السورية بالتعاون مع نظيرتها الروسية المتواجدة في البلاد، ثلاث محاولات استخدام للأسلحة الكيميائية من قبل المسلحين خلال الأسبوع الماضي.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال اجتماع مجلس قيادة الوزارة: “لا تزال هناك إمكانية استخدام المسلحين للمواد السامة من أجل اتهام القوات السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية، وقد تم إحباط ثلاثة محاولات الأسبوع الماضي”.

وأشار وزير الدفاع الروسي: “منذ بداية العملية العسكرية الروسية في سوريا، عاد إلى الأراضي المحررة من الإرهابيين أكثر من مليون و300 ألف لاجئ”.

وأضاف: “نعول أنه في الوضع الحالي سيضع شركاؤنا الغربيون حداً للتلاعب مع الإرهابيين في سوريا وينضمون للمبادرات السلام الروسية”.

المصدر: سبوتنيك