بطلة مسلسل شهير تعلن ترشحها لمنصب عمدة نيويورك!

جهينة نيوز:

أعلنت الممثلة الأمريكية، وبطلة المسلسل التلفزيوني الشهير "الجنس والمدينة"، سينثيا نيكسون، ترشحها للمنافسة على منصب عمدة مدينة نيويورك الأمريكية.

وحيث أعلنت نيكسون عن قرارها، الاثنين 19 مارس/آذار، عبر حسابها على "تويتر".

ونالت سينثيا نيكسون شهرتها من تجسيدها لدور "ميراندا هوبس"، في أحداث مسلسل "الجنس والمدينة"، من عام 1998 وحتى عام 2004.

وحصلت نيكسون على جائزة "إيمي" التلفزيونية عن دورها في المسلسل، في عام 2004.

وسينثيا نيكسون متزوجة من كريستين مارينونيني منذ عام 2012، والتي كانت تعمل كمحامية عن حقوق المثليين جنسيا مع عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو.

وشاركت نيكسون فيديو مع إعلان ترشحها لمنصب عمدة نيويورك، والذي قالت فيه: نريد أن تعمل حكومتنا مرة أخرى على الرعاية الصحية، وإنهاء الاحتجاز الجماعي، وإصلاح مترو الأنفاق لدينا".

وتابعت: "لقد سئمنا السياسيين الذين يهتمون أكثر بالعناوين، والسلطة أكثر من اهتمامهم بنا، فلا يمكن أن يكون العمل روتيني".

وأردفت: "نحن أكثر دولة غير متكافئة في البلاد كلها، والتي تمزج بين تمتعها بثروة مذهلة وفقر مدقع".

وفي حال انتخابها، ستصبح سينثيا نيكسون هي أول امرأة لمدينة نيويورك.