إلغاء إجازات في جيش العدو الإسرائيلي تحسباً لتطورات عسكرية

جهينة نيوز

يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي للتعامل مع سيناريو تصعيد الأوضاع الأمنية خلال إحياء الفلسطينيين الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض، والذي يصادف عشية عيد الفصح لدى اليهود نهاية الأسبوع المقبل.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلي، فقد أبلغت قيادة جيش العدو جنودا في وحدات ميدانية بينها لواء "غفعاتي" أنه تم حاليا إلغاء إجازة العيد.

وذكرت القناة المتلفزة الحادية عشرة، الليلة الماضية، أن القرار النهائي بهذا الشأن سيتخذ الأسبوع المقبل، وأضافت أنه في حال إلغاء الإجازات فإن جيش العدو الإسرائيلي سيعزز قواته في الضفة الغربية والتجمعات السكنية القريبة من قطاع غزة.