البيت الأبيض يدين وصف عباس سفير واشنطن في إسرائيل بـ" ابن الكلب "

جهينة نيوز:

أدان البيت الابيض، اليوم الثلاثاء، تصريحات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس التي وصف فيها سفير واشنطن في إسرائيل بـ"ابن الكلب" خلال كلمة ألقاها مساء أمس، الامر الذي اعتبرته الولايات المتحدة "اهانة"و تصريحات"غير لائقة".

وكتب جيسون جرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الاوسط، على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أن "الوقت حان لكي يختار الرئيس عباس بين خطاب الكراهية وجهود ملموسة لتحسين حياة شعبه وإيصاله إلى السلام والازدهار".

مضيفًا أن" الولايات المتحدة اقتربت من الانتهاء من خطة للسلام في الشرق الأوسط وستتقدم بها في الوقت المناسب