بماذا علق الكرملين على عدم تهنئة ترامب لبوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية!

جهينة نيوز

علقت الرئاسة الروسية على عدم قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهنئة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفوزه في الانتخابات الروسية.

وأعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين لا يعتبر عدم قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهنئة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفوزه في الانتخابات الروسية خطة غير صديقة، مشيراً إلى أن موسكو منفتحة لتطبيع العلاقات مع واشنطن.

وقال بيسكوف مجيباً عن سؤال حول ردة فعل الكرملين على غياب تهنئة ترامب وإذا كان الكرملين يعتبر ذلك خطوة غير صديقة: "تعلمون لا يجب اعتبار ذلك خطوة غير صديقة، أولا تعلمون أن الرئيس بوتين منفتح لتطبيع العلاقات حيث يصب ذلك في مصالحنا، وحيث ذلك ضروري، وتعلمون أن الرئيس تلقى العديد من التهاني من قبل الزعماء الأجانب، وهناك من لم يتمكن من الاتصال بسبب جدول أعماله، لا داع للمبالغة هنا".

وكانت مصادر مطلعة في البيت الأبيض قالت، أمس الاثنين، نقلا عن صحفيين تحدثوا مع مساعد ترامب، هوغان غيدلي، إن الرئيس الأمريكي لا ينوي الاتصال هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتهنئته بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في روسيا.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية الروسية جرت، الأحد الماضي، وحقق الرئيس الحالي لروسيا الاتحادية فلاديمير بوتين فوزا كاسحا على منافسيه بحصوله على نسبة 76.68% وفقا للجنة المركزية للانتخابات.

سبوتنيك