انزال جوي ناجح والقبض على خلية إرهابية في الأنبار العراقية

جهينة نيوز:

نفذت قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية إنزالا جويا ناجحا في عمق صحراء الأنبار، تكلّل بإلقاء القبض على خلية مسلحة كانت تخطط لعمليات إرهابية خلال الأيام المقبلة.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية، أن الإنزال تم بعد التخطيط وبدقة عالية، وبعد مراقبة المطلوبين ومتابعة الأجهزة الاستخبارية المختصة لهم طيلة الفترة الماضية.

وفي التفاصيل، تمكنت 10 طائرات من إنزال القوة المحمولة قرب منطقة الهدف على بعد 195 كيلومترا غربي قاعدة الأسد الجوية، بعد تطويقها وتأمينها من سلاح طائرات الجيش بجهد استطلاعي ومسلّح في المنطقة.

وأشارت وزارة الدفاع العراقية إلى أن الإنزال نفذ في منطقة تضم مجموعة قرى ومخازن للدواجن وخيام، وتم إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية المطلوبة أحياء.

روسيا اليوم