تحذير صيني لتايوان!

جهينة نيوز

وجه الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء تحذيرا إلى تايوان من محاولتها الانفصال، وقال إن "أية محاولة سيكون مآلها الفشل".

وتطالب الصين بجزيرة تايوان منذ عام 1949، وقال شي إن بلاده لن توافق أبدا على انفصال شبر واحد من أراضيها، حسب فرانس 24.

وأضاف شي أن كل الأفعال والحيل الرامية لتقسيم البلاد لن تفلح، وذلك بعد أن أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قانونا يسمح لمسؤوليها بالسفر إلى تايوان والعكس، وهو ما يعتبر ضد السياسة الصينية التي لا تسمح لتايوان بالاتصال بالدول الأجنبية.

وأكد الرئيس أمام البرلمان الصيني أن "الاشتراكية وحدها يمكن أن تنقذ الصين"، مضيفا أن الحزب الشيوعي هو القيادة السياسية العليا للبلاد وضمانة تحقيق التجديد للأمة الصينية.

وأوضح الرئيس أن قفزة الصين خلال العقود الأربعة الماضية لن تهدد أحدا، وقال: "فقط أولئك الذين اعتادوا على تهديد الآخرين يرون في الآخرين تهديدا".