شيبس فاسد ومستودع سماق مغشوش بدمشق!

جهينة نيوز

ضبطت دوريات حماية المستهلك بدمشق 60 كرتونة من أكياس شيبس الأطفال منتهية الصلاحية ضمن أحد المستودعات في منطقة الشاغور.

كما تم ضبط كمية 280 كغ من مادة السماق المغشوشة بالمنطقة الصناعة وهي معروضة للبيع بعد غشها باستخدام مادة النخالة المصبوغة.‏

مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق أكدت أنه بعد توجيه من الوزارة تمت 4 متابعات للضبط ونتيجة للبحث عن مكان تصنيع مادة السماق المغشوش تبين أنه ضمن مستودع في منطقة جرمانا بريف دمشق يعمل على خلط النخالة مع مواد صابغة وبودرة دجاج وسماق حب ومخلفات من الكمون والملح الصخري.‏

وبحسب المديرية فقد ضُبط داخل المستودع ١٥ كيس نخالة سعة ٤٠ كغ بكمية إجمالية ٦٠٠ كغ، و4 أكياس نخالة مصبوغة بوزن 80 كغ و ٤٥ كيس ماجي دوغما مجهولة المصدر سعة ٢٠كغ بكمية إجمالية 900 كغ، و15 كيس شطة بوزن 390 كغ وسماق حب بكمية نصف طن، إضافة إلى 1.25 طن ملح صخري و25 كغ مخلفات كمون، إلى جانب ماكينة درز لختم الأكياس وخياطتها تحضيراً للبيع، وعليه قام عناصر المديرية بجرد الكميات وتسليمها لمديرية التجارة الداخلية بريف دمشق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.‏

وفي إطار حملتها على المواد المهرّبة ومتابعة المخالفات في الأسواق نفذت المديرية 3 إغلاقات لمدة ثلاثة أيام، شملت محل خضار بمنطقة الجسر الأبيض بمخالفة البيع بسعر زائد ومركز بمنطقة باب سريجة وسوبر ماركت بمنطقة الشيخ سعد لمدة 3 أيام بمخالفة حيازة مواد مهربة.‏