اليابان تحضر لإعدام 13 شخصاً هاجموا مترو الأنفاق

جهينة نيوز:

تنفذ اليابان اليوم الثلاثاء الإعدام بحق 13 شخصا أعضاء في طائفة "يوم القيامة"، حيث تمر الذكرى الـ23 للهجوم بغاز الأعصاب على مترو الأنفاق في طوكيو.

وأسفر الهجوم بغاز الأعصاب على مترو الأنفاق في طوكيو عن مقتل 13 شخصا، وتسبب في مرض آلاف آخرين، حسب صحيفة الغارديان.

ونقل أعضاء من طائفة "يوم القيامة" إلى خارج طوكيو، الأسبوع الماضي، ما جعل وسائل الإعلام المحلية تعتقد أن ذلك سيكون لتنفيذ الحكم بالإعدام.

ولا تقوم اليابان عادة بتنفيذ الإعدام إلا بعد الانتهاء من التحقيق مع جميع المتواطئين، كما تبلغ اليابان عائلات المعدمين بعد تنفيذ الحكم.

وتزعم منظمة العفو الدولية أن تنفيذ الإعدام في مهاجمي مترو الأنفاق سيكون لإبعاد الأخبار عن تنصيب إمبراطور يابانى جديد العام المقبل، وكذلك دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بطوكيو عام 2020.