صدور نتائج اختبار اللغة الاجنبية للقيد في درجة الماجستير بجامعة حماة

جهينة نيوز

أعلنت جامعة حماة عن نتائج اختبار اللغة الأجنبية للقيد في درجة الماجستير الذي تم إجراؤه يوم السبت الماضي.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور /زياد سلطان/ أن عدد الطلاب الناجحين في الاختبار بلغ /88/طالباً وطالبة للمختصين وغير المختصين باللغتين الانكليزية والفرنسية من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين

والبالغ/253/طالبا وطالبة مبيناً أنه يمكن الاطلاع على أسماء الناجحين في الامتحان من خلال لوحة الإعلانات بالمعهد العالي للغات أو عبر موقع الجامعة الالكتروني.

وكانت جامعة حماة أجرت مطلع الشهر الجاري الاختبار الأول في اللغة الأجنبية للقيد بدرجة الدكتوراه للعام الحالي.

سانا