استمرار خروج مدنيي الغوطة والعدد الاجمالي وصل حتى اليوم 79700 شخص

جهينة نيوز

يستمر خروج آلاف المدنيين عن مدن وبلدات الغوطة الشرقية عبر ممرات إنسانية أمّنها الجيش تحت إشراف المركز الروسي للمصالحة في سوريا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إن العدد الإجمالي للمدنيين ومعظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن الذين تم إجلاؤهم عن الغوطة الشرقية منذ بدء العمليات الإنسانية هناك وصل إلى 79700 ألف شخص.

وأشارت الوزارة إلى أن المركز الروسي للمصالحة في سوريا ينظم بثا مباشرا لتوثيق خروج المدنيين عبر معبر حمورية، وذلك بواسطة كاميرات ركبت على حاجز المعبر وأخرى على طائرات بدون طيار.

وكان فلاديمير زولوتوخين الناطق باسم المركز الروسي أعلن أمس الاثنين، مغادره أكثر من 6000 شخص الغوطة الشرقية عبر حاجز حمورية، وأنه تم توزيع السلال الغذائية وكافة المستلزمات الضرورية عليهم وتقديم الرعاية الطبية في مراكز الإيواء، مشيرا إلى أنه لا تزال عمليات الإجلاء مستمرة وسط تدفق ملحوظ للنازحين.

الجدير بالذكر، أن الهدنة الإنسانية في الغوطة الشرقية أعلنت بمبادرة من روسيا يوم الـ27 فبراير شباط الماضي.

المصدر: تاس