تركيا: عملية "غصن الزيتون" في عفرين تكافح الإرهاب وأمريكا لا تريد أن تدرك ذلك!

جهينة نيوز

انتقدت تركيا اليوم الثلاثاء تصريحات أمريكية بشأن الوضع في عفرين شمال سورية.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، إن السلطات الأمريكية لم تدرك بعد سبب عملية "غصن الزيتون" أو "أنها لا تريد ذلك"، حسب الأناضول.

وأضاف أقصوي أن "غصن الزيتون" تكافح الإرهاب، ولا تستهدف المدنيين بل "تعمل على إنقاذهم".

وأكد أقصوي أن العملية تهدف إلى إنقاذ المدنيين من قمع واستبداد التنظيم الإرهابي، موضحا أن العملية العسكرية لا تضر بالحرب على تنظيم داعش "إدعاء لا يستند إلى أي أساس".

وقال أقصوي إن النهج الذي يلحق الضرر بالحرب ضد "داعش" هو "استخدام مجموعة إرهابية ضد تنظيم إرهابي".