مناورات عسكرية اميركية كورية جنوبية مستفزة لأجواء التقارب بين الكوريتين

جهينة نيوز

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم أن المناورات العسكرية السنوية بينها وبين الولايات المتحدة ستجري مطلع الشهر المقبل وذلك في خطوة استفزازية قد تلقي بظلالها على التقارب الذي تحقق بين سيئول وكوريا الشمالية قبل وخلال الالعاب الاولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية.

ونقلت فرانس برس عن متحدثة باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قولها "ان مناورات الشهر المقبل ستكون مماثلة من حيث الحجم لسابقاتها من المناورات المشتركة بين البلدين".

بدورها أكدت وزارة الدفاع الاميركية /البنتاغون/على لسان المتحدث باسمها الليفتنانت كولونيل كريستوفر لوغان خطط إجراء المناورات وقال في بيان ان المناورات تتألف من تدريبين محاكاة بالكمبيوتر وتدريبات ميدانية سيشارك فيهما نحو 23700 جندي أميركي و 300 ألف جندي كوري جنوبي وقد تنتهي نهاية الشهر المقبل زاعما ان المناورات مخصصة للدفاع ولا يوجد ما يدعو بيونغ يانغ لاعتبارها استفزازا .

ويرى مراقبون ان الولايات المتحدة لا تزال مصرة على إبقاء شبه الجزيرة الكورية في حالة من التوتر الشديد جراء مثل هذه المناورات على الرغم من اللقاء المتوقع بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والكوري الديمقراطي كيم جونغ اون والتقارب الذي حصل بين بيونغ وسيئول مؤخرا .