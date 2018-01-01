ترامب يحظر التعامل بالعملة الفنزويلية الرقمية

جهينة نيوز

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا اليوم حظر بموجبه على المواطنين الامريكيين والشركات الامريكية التعامل بالعملة الرقمية التي أطلقتها الحكومة فنزويلا الشهر الفائت.

ويحظر الامر التنفيذي "كل المعاملات المرتبطة" بالعملة الرقمية /بترو/ التي اطلقتها فنزويلا شباط الماضي.

واعتبر الرئيس الامريكي بحسب وكالة الصحافة الفرنسية ان هذه العملة ما هي الا //محاولة للالتفاف على العقوبات الامريكية// التي تستهدف خصوصا الاقتصاد الفنزويلي.

وتعتبر /البترو/ اول عملة رقمية في العالم مدعومة بالنفط وترمي بحسب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الى //مكافحة طمع القوى الاجنبية التي تحاول خنق العائلات الفنزويلية وتسعى الى السيطرة على اقتصاد فنزويلا//.

وحددت كاراكاس سعر البترو الواحد مبدئيا بستين دولارا على اساس سعر برميل النفط الخام الفنزويلي في منتصف كانون الثاني وهو سعر مبدئي قابل للتغيير.