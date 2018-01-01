أبراج يوم الثلاثاء 2018/3/20 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٢٠/ ٣: ينظر للحياة بإيجابية يبحث عن الحق والاخلاص بالحب مسؤول وغير حاقد، جاد مخلص بعمله يعيش حياته بجدية يسعد من يحبه افعاله على مستوى من الحكمة والأمانة والصدق، سنة جيدة وواعدة، اسفار انفراجات، تحصل على ما تمنيت، الشهور القادمة افضل ترتقي سلم النجاح تحسب خطاك تنقل ملكية لك، عمل ثاني لك، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: يوم مناسب لحل مشاكلك المادية وتتخطى الصعوبات بعملك وخاصة الامور المالية، انت حساس جدا وتميل للمبالغة بمصاريفك، كن حذر بسبب الدفع ومكسب للبعض، استرداد دين توخى الحذر بمصاريفك

الثور: يوم جيد لاجراء بعض التغييرات في حياتك، نهار قوي فيه حماية ربانية، تغييرات على صعيد شكلك الخارجي وتستطيع تدليل نفسك، شعبيتك تتصاعد الحظ لجانبك الاجواء داعمة القمر ببرجك ويومك داعم ورومنسي وعاطفي

الجوزاء: حاول ان تكون هادئا وقم بعملك العادي، اليوم مزاجي فيه بعض الخيبات لكن لا ترهق نفسك فقد تعرض نفسك للخطر، او تكون كسولا وليس لديك رغبة بالتحرك، انتبه من المجازفات

السرطان: تقوم ببعض الدعوات واللقاءات والاحتفال بأفكارك والاستمتاع بوقتك مع الاصدقاء، تلتقي بوجه جديد او صديق لم تره من فترة، لا تهمل هذا النهار لأن اهدافك اصبحت اقوى من قبل، يوم متفائل ومتفاعل، اطلب ما تريد فاليوم مشجع لك

الاسد: نهار للعمل توظف طاقاتك بمجالات عقيمة تندم عليها فيما بعد، ابق مكانك وعالج امورك، المناخ والجو العام فيهما التباسات ويسود سوء التفاهم، تتطور امورك للافضل، اخطاء مع المسؤولين صوتك يعلو زيارة طبيب، حاول انهاء اعمالك

العذراء: الامور لصالحك استغل الموقف لإنهاء مشروع سفر او اتصال او مشروع بيع وشراء، تجد مساعدة، تترك أثر إيجابي على صعيد خبر او مقابلة، النجاح حليفك تستقبل زوار تودع زوار، قوي قلبك وأعط اجمل ما عندك، أي موضوع قانوني لصالحك او ورقة قانون او إدارة، كن منضبط وابتعد عن التعقيدات والتشنجات

الميزان: فرص لا تزال معروضة، ركز على امر مالي مشترك وفواتير واستحقاقات: تتلقى خبر خاص ومهنيا يفرحك، امور فيها مجهود شخصي ومرافقة مريض او شراء ادوية او رجوع للماضي، حاول ان تنتبه وتركز على امورك المالية، دورة كونية جديدة تتحرر من قيد وتنتهي من ازمة وفيها مصالحة حاول ان تصالح

العقرب: لا تجعل إحباطك وعرقلاتك تؤثر على عملك وتنغلق على نفسك لان هذا الشيء لا يساعدك بشيء، ابحث عن شركائك، نهارك فيه تركيز وتتمكن من اجتياز الاوقات الصعبة، للبعض عقد اتفاق او مد جسور، نجاح مادي او معنوي، واقعية ومنطق حاد انتبه من اخطاء مقصودة ولا تهمل التفاصيل

القوس: عمل كثير وتراكم اعمال وتنقل او تعمل عن شخص من محيطك، تفقد مزاجك واعصابك حافظ على هدوئك احتمال عرقلات او تثير بعض القلاقل وتسبب لنفسك بعض الخسائر، اعتني بصحتك، نهارك واعد ومزدهر على صعيد العمل

الجدي: يوم جيد تمتع بهذا النهار بإمكانيات ذهنية لصالحك، استغل ووظف الطاقة بالسهرات والتسلية واللهو، لقاء معنوي او مادي هدف تجاري او هدف تحارب من اجله تستفيد، صوتك مسموع وللبعض خبر اولاد او اهتمام بتغيير ديكورات على صعيد مكان، تكون اليوم اكثر انسانية وتظهر كقائد لمحيطك وتلفت الأنظار، تظهر نتائج انجازاتك السابقة

الدلو: تركز على امر عائلي او شخصي، نهارك يحملفترة فيها تعقيد حاول ان تستفيد من إمكانياتك، بعض الاعطال والتصليحات ايتغل هذا النهار لإيجاد دعم عائلي أو اكتشاف فرصة، أمر يخص شراء عقارات، نهار للعلاقات الاسروية، ابحث عما يسليك او اصغ لقلبك لانك تخطئء التقدير وتمر بفترة حيرة وعدم انسجام

الحوت: احوالك جيدة نهار يحمل حركة سفر تنقل اتصال يخص اهل وجيران، حماسة تغمرك وتجد العون والمساعدة، تنفيذ هدف يخصك، حيد للطلاب والامتحانات، اتصالات وزيارات وتعبر عن رايك للوصول لنتائج إيجابية تعرف لقاء مؤثر يخدم مصلحتك يتعلق بشخص من جنسية مختلفة او احد من محيطك المقرب