الجعفري.. إلغاء جلسة مجلس الأمن حول سورية يدل على وعي أغلب الدول الأعضاء

جهينة نيوز:

أعلن مجلس الأمن إلغاء جلسة حول حقوق الإنسان في سورية لعدم اكتمال نصاب التصويت على عقد الجلسة.

وتعليقا على الغاء الجلسة قال مندوب سورية الدائم لدى مجلس الأمن بشار الجعفري إن إلغاء جلسة مجلس الأمن حول حقوق الإنسان في سورية يدل على وعي أغلب الدول الأعضاء لأن مناقشة هذا الأمر ليس من ولاية المجلس، منوها الى ان إلغاء الجلسة رسالة سياسية مهمة للدول الغربية التي تحاول التلاعب بمجلس الأمن.

وأضاف الجعفري: ان الصين وروسيا اعترضتا على جدول الأعمال الذي طرحته وفود الدول الغربية ضمن منطق سليم، موضحا ان الطرح الغربي لعقد الجلسة لم يحصل على النصاب المطلوب وما حصل للدول الغربية هو فشل ذريع.

ولفت الجعفري الى ان تقدم الجيش في الغوطة كان سبباً رئيسياً لطلب وفود الدول الغربية عقد الجلسة التي تم إلغاؤها، منوها الى ان إلغاء الجلسة يدل على وعي أغلب الدول الأعضاء.