روسيا تقف مع سورية في تقديم المساعدات لأهالي الغزطة الشرقية

جهينة نيوز

وسط تنصل المجتمع الدولي قام مركز المصالحة الروسي في سوريا بالتعاون مع السلطات السورية بتقديم كميات كبيرة من الوجبات الغذائية والحقائب الطبية لعشرات الآلاف من المدنيين الهاربين من بلدات الغوطة الشرقية.

إضافة إلى تنظيم فرق عمل داخل مراكز استقبال هؤلاء النازحين تقوم بالطهي وتقديم الوجبات الساخنة، كما تم تشكيل مجموعات طبية إسعافية تعمل على الكشف عن الحالات الصحية ومعالجتها وإعطاء أصحابها كل ما هو ممكن في سبيل الحرص على سلامتهم وحياتهم.

و يذكر أن مركز المصالحة الروسي منذ الساعات الأولى لبدء خروج المدنيين من الغوطة وقف الى جانب السلطات السورية في تقديم العون للخارجيين و ارسل طائرة شحن من حميميم تحميل على متنها أطنان من المساعدات.