سنودن: يكشف فضيحة كبيرة تتعلق بالفيسبوك - هل ستتعرض للإبتزاز.؟

الإثنين, 19 آذار 2018 الساعة 21:45 | سياسة, عالمي

سنودن: يكشف فضيحة كبيرة تتعلق بالفيسبوك - هل ستتعرض للإبتزاز.؟

جهينة نيوز

كشف العميل السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكي إدوارد سنودن أن شركة فيسبوك تقوم بجميع بيانات و محادثات و اسرار المستخدمين و بيعها.

و بحسب سنودن فقد كان هناك سابقاً شركات مراقبة و لكن تم تغير صفتها الى وسيلة تواصل إجتماعي في أكبر خدعة قامت بها وزارة الدفاع الامريكية "البنتاغون".

و يذكر أن هذه الفضيحة تتزامن مع فضيحة لحملة ترامب التي تمكنت من الحصول على بيانات عشرات آلاف المستخدمين خلال الحملة الإنتخابية, و قال سنودن إن فضيحة تسريب البيانات يتحمل مسؤوليتها الفيسبوك وحده.

و أكد سنودن أن الفيسبوك يحتفظ ببيانات و دردشات المستخدمين و صوره حتى بعد أن يقوم المستخدم بحذفها , و أكد سنودن أن فيسبوك يجمع الأموال من خلال بيع المعلومات بما فيها ما وصفه بالحياة الحميمية للمستخدمين في إشارة للصور الجنسية و الدردشات الجنسية و صولا لأصغر التفاصيل الصغيرة.


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