الفنانة كندة حنا تتعرض لحالة سقوط عن الخيل خلال التصوير، بالفيديو

الإثنين, 19 آذار 2018 الساعة 21:23 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

جهينة نيوز:

تعرّضت الممثلة السورية كندة حنا لـ"سقطة" قوية عن الخيل خلال تصوير المسلسل التاريخي "هارون الرشيد"، حيث تؤدي دور العباسة شقيقة الخليفة هارون الرشيد الذي يؤدي دوره الممثل السوري قصي خولي.

وكان المسلسل الذي يتم تصويره في الإمارات تعرّض لمقارنة بينه وبين المسلسل الذي قدم عام ١٩٩٧ وأدّى بطولته الفنان الراحل نور الشريف حيث قيل أنه ظلم هارون الرشيد وصوّره يعيش الترف بين الجواري ويقضي وقته في سماع الموسيقى وشرب النبيذ.

أما المسلسل الحالي، فسيتم فيه تقديم هارون الرشيد على أنه الرجل العربي المنفتح الداعم للعلم والمعرفة وكيفية إدارته دولته


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