بوكيتينو ينظر لأبعد من كأس الاتحاد الانجليزي للارتقاء بمستوى الفريق

جهينة نيوز:

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير إن فريقه يجب أن يصل لثقافة الانتصار في البطولات الكبيرة مثل الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ودوري أبطال أوروبا ليتطور كناد بدلا من التركيز على بطولات الكأس المحلية.

وحجز النادي اللندني مكانه في قبل نهائي كأس الاتحاد الانجليزي بتغلبه على سوانزي سيتي 3-صفر في دور الثمانية يوم السبت الماضي.

وقال بوكيتينو للصحفيين ”لم أقل مطلقا انه ليس من المهم الفوز بهذه البطولة.

”هذه النوعية من البطولات تهدف للإمتاع أثناء خوضها وعند رفع جائزتها لكنها لن تدفعك لمستوى مختلف أو مكانة مغايرة مثلما هو الحال عند الفوز بلقب الدوري الممتاز أو دوري أبطال أوروبا.

”بالنسبة لي، فإنك عندما تحقق انتصارات متتالية في الدوري الممتاز أو أفضل بطولة في العالم مثل دوري الأبطال فان هذا يساعدك على صناعة (عقلية الانتصار)

وساعدت أهداف كريستيان اريكسن وإيريك لاميلا توتنهام على تجاوز سوانزي ليضرب موعدا مع مانشستر يونايتد في الدور قبل النهائي الشهر المقبل.

ويحتل توتنهام المركز الرابع في الدوري الممتاز وبفارق أربع نقاط عن يونايتد صاحب المركز الثاني