روسيا تدرس إغلاق المجال الجوي السوري في وجه سلاح الجو الأمريكي وغيره

جهينة نيوز

قال رئيس لجنة شؤون الدفاع في الدوما الروسية، فلاديمير شامانوف، اليوم الإثنين، إنه من الضروري النظر في إمكانية إغلاق المجال الجوي السوري في وجه البلدان التي لا يوجد لديها سماح رسمي من الحكومة السورية.

وقال شامانوف " بحسب خبرتي، فإنه يبدو من المهم جدا، وقف الإيحاءات المحيطة بسوريا، يجب أن ندرس بعناية اقتراح العقيد المتقاعد إيفاشوف حول إغلاق المجال الجوي فوق سوريا بوجه جميع البلدان الأجنبية، باستثناء أولئك الذين يحصلون على السماح للقيام بذلك. وهذه الخطوة ستكون مهمة وجديدة لإحلال السلام في هذه المنطقة غير المستقرة".

وفي وقت سابق، صرح رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، قسطنطين كوساتشوف، أن تصرفات الولايات المتحدة وشركائها في سوريا يمكن أن تؤدي إلى تدهور الوضع في هذا البلد، وهذا يرتبط بإمكانية توسيع روسيا لمجموعاتها الحربية في سوريا