ساعة نادرة للملك فاروق في مزاد علني

جهينة نيوز

من المتوقع أن تجلب ساعة ذهب نادرة كان يملكها ملك مصر السابق فاروق ما بين 400 و800 ألف دولار عند طرحها في مزاد هذا الأسبوع في دار كريستيز في دبي.

وصنعت الساعة (باتيك فيليب 1518) عام 1944 وتحمل نقشا لتاج المملكة المصرية السابقة وهي ساعة كرونوغراف بتقويم دائم يقال إنها من بين 281 ساعة فقط من هذا الطراز أنتجتها شركة الساعات السويسرية الفاخرة.

والساعة هي أهم قطعة تعرض في المزاد الذي يقام يوم الجمعة ومن المتوقع الإعلان عن سعر بيعها يوم السبت.

وكان الملك فاروق من محبي جمع الساعات النادرة وهي هواية ورثها عن والده الملك فؤاد كما كان من محبي اقتناء السيارات وجمع العملات.

وقال رئيس وحدة الساعات في إدارة الشرق الأوسط والهند وأفريقيا في دار كريستيز في دبي ”الطراز ريفرينس 1518 كان حينها طراز لا تستطيع سوى النخبة والنبلاء وأهم عملاء باتيك فيليب دفع ثمنه“.