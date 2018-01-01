لاعب تايكواندو سوري يدخل موسوعة غينيس

جهينة نيوز:

دخل لاعب التايكوندو السوري، عبد الله سقاطي، موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد أدائه تمرين الضغط لـ 52 مرة خلال 60 ثانية على إصبعين فقط.

ولم يأت ذلك من فراغ فيُشير سقاطي إلى أنه كان يتدرب 10 ساعات ارتفعت إلى 12 ساعة في أخر 5 أشهر من استعدادته للحصول على الرقم القياسي.

وأوضح اللاعب السوري أن البطل العالمي بروس لي كانت من عنده البداية حينما أخذ يُشاهد مقاطع فيديو له وهو يؤدي تمرين الضغط بيد واحدة وعلى إصبعين فبدأ يتدرب هو على القيام به بـ 10 أصابع ثم 8 ثم 6 وهكذا حتى أصبح قادر على القيام به بيد واحدة وعلى إصبعين.

وأتم اللاعب حديثه بالإشارة إلى أنه فشل في ثلاث محاولات قبل أن ينجح هذه المرة فالأولى كان في أبريل 2016 والثانية كانت في مايو 2017 والثالثة في يونيو 2017