صدور الحكم في قضية اتهام اعلامية مصرية

جهينة نيوز:

قضت محكمة جنح مصر القديمة، ببراءة المذيعة ​منى عراقي​ من تهمة ارتكاب فعل فاضح وعلني على الهواء وتشويه صورة الرجل المصري. وذلك، بعدما ذكرت في إحدى حلقات برنامج تلفزيوني على فضائية خاصة عبارات غير لائقة بالرجل والمرأة.

وكانت المذيعة فاجأت المشاهدين في إحدى حلقات برنامجها بالتفوه بألفاظ غير لائقة وخادشة، وتحدثت في قضايا جنسية وفي العلاقة الخاصة بين الرجل والمرأة.

هذا الامر، جعل إدارة قناة "المحور" تحيل المذيعة للتحقيق، لأن العبارات التي ذكرتها تتنافى وقواعد القناة التي تعلي من القيم والمبادئ. وعقب ذلك تقدم أحد المحامين بدعوى ضد المذيعة، متهما إياها بتوجيه إهانات وإساءات لجميع الرجال في مصر، وخدش الحياء والفعل الفاضح، وهي تهم برّأتها منها المحكمة.