ملك السعودية وولي عهده يهنئان بوتين ويشيدان بالعلاقات المتميزة مع روسيا

جهينة نيوز

هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بفوزه بالانتخابات الرئاسية لروسيا الاتحادية، وأشادا بالعلاقة المتميزة بين البلدين.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعرب الملك سلمان، في برقية بعث بها إلى الرئيس بوتين، "باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والتوفيق لفخامته، ولشعب روسيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار".

وأشاد العاهل السعودي بتميز العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، "التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة".

كما أعرب الأمير محمد بن سلمان، في برقية للرئيس الروسي، "عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس بوتين، ولشعب روسيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والرقي".

وحقق الرئيس بوتين فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية، التي جرت أمس، وحصل على 76.67 بالمئة من أصوات الناخبين؛ فيما حصل أقرب منافسيه، مرشح الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية بافيل غرودينين، على أقل من 12 بالمئة من الأصوات.

وبهذا الفوز حصل الرئيس بوتين على تفويض الشعب الروسي لفترة رئاسية جديدة تمتد إلى سنة 2024.