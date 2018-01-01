سيدة تخضع لعملية بسبب الهاتف النقال

جهينة نيوز:

في واقعة غريبة من نوعها، خضعت امرأة صينية تبلغ من العمر 47 عاما لعملية جراحية في الرأس بسبب إدمانها للألعاب الإلكترونية الموجودة على هاتفها الجوال.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن المرأة كانت مسافرة في رحلة بالقطار، واستمرت الرحلة قرابة 20 ساعة ظلت خلالها تلعب على هاتفها ورقبتها منحنية بطريقة غير صحية، وعندما خرجت من القطار أصيبت بإغماء ونقلت إلى المستشفى فورا.

وبعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة اكتشف الأطباء أن السيدة أصيبت بجلطات عدة في دماغها، وتم تحويلها مباشرة لغرفة العمليات لاستئصال هذه الخثرات واستمرت العملية 3 ساعات.

وأوضح الطبيب الذي أجرى العملية أن المرأة في الأغلب تعرضت لهذه الجلطات نظرا لوضعية جلوسها غير الصحيحة مع التركيز في الهاتف، موضحا أن وضعية الجلوس قد ضغطت على الأوعية الدموية في الجانب الأيمن من الرأس مما تسبب في حدوث جلطة.

وأضاف الطبيب أنه لاحظ هذه الإصابات في الكثير من الشباب والأطفال المدمنين للهواتف الذكية.