روسيا لا تستبعد زيادة عدد قواتها في سوريا

الإثنين, 19 آذار 2018 الساعة 15:30 | سياسة, محلي

روسيا لا تستبعد زيادة عدد قواتها في سوريا

جهينة نيوز

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، قسطنطين كوساتشوف، أن روسيا قد تتخذ قرارا حول توسيع عدد قواتها في سوريا بسبب أعمال الولايات المتحدة وشركائها هناك.

وقال كوساتشوف، مجيبا عن سؤال حول ضرورة توسيع عدد القوات الروسية في سوريا: "عندما تم اتخاذ قرار حول إنهاء عمليتنا الواسعة، لم تكن هناك شكوك حول أنه تم القضاء على الإرهاب في سوريا بشكل تام".

وتابع: "لا أستبعد أنه في حال اتضح أن هذه العملية اكتسبت وتيرة من جديدة، أو وصلت لمستويات حرجة، قد يحتاج ذلك لقرارات من الجانب الروسي، وآمل ألا يصل الأمر لذلك".

سبوتنيك


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