26 ميدالية متنوعة لمنتخب سورية برفع الأثقال في بطولة غرب آسيا

جهينة نيوز

حقق منتخب سورية لرفع الأثقال 26 ميدالية متنوعة “4 ذهبيات و5 فضيات و17 برونزية” في بطولة غرب آسيا لفئتي الناشئين والشباب التي تقام حاليا في العاصمة البحرينية المنامة بمشاركة منتخبات السعودية والإمارات وعمان والعراق والأردن واليمن وفلسطين والبحرين إضافة إلى سورية.

وجاءت الميداليات عبر محمد القربي3 ذهبيات و2 فضة و2برونز وعلي ساعود 3 برونزيات وعبد القادر الأمين فضية و8 برونزيات ومحمد الأحمد 3 برونزيات واحمد العلي فضيتان وبرونزية ومهران حرستاني ذهبية.

رئيس اتحاد اللعبة وفي تصريح قال..”إن منتخبنا يواصل تألقه في البطولات الخارجية فبعد حصوله على المركز الثاني في بطولة الفجر الدولية في ايران ها هو يحصد الميداليات ويقف على منصات التتويج ويرفع علم الوطن عاليا في المحافل الآسيوية” مشيرا إلى أن جميع اللاعبين الذي شاركوا استطاعوا الحصول على مراكز متقدمة وهذا دليل على الاختيار الصحيح للاعبي المنتخب وعلى التدريب العلمي الصحيح الذي يتلقونه من قبل الكادر الفني والتدريبي.

سانا