أنقرة: لن نبقى في عفرين وسنسلمها لأصحابها الحقيقيين!

جهينة نيوز

قال هاكان جاووش أوغلو نائب رئيس الوزراء التركي، اليوم الاثنين، إن القوات التركية لن تبقى في مدينة عفرين بل ستسلم المنطقة لأصحابها الحقيقيين.

وأضاف جاووش أوغلو للصحفيين: "هدفنا هو تطهير عفرين من الإرهابيين، وإرساء الأمن بها، ومن ثم تسليمها إلى أصحابها الأصليين".

وتابع أن تركيا جمعت معظم الأسلحة التي زودت الولايات المتحدة المقاتلين الأكراد بها، بعد أن تركها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية وراءهم، عند فرارهم من المدينة.

وسيطرت القوات التركية والفصائل الموالية لها، أمس الأحد، على كامل المدينة الواقعة في شمال سوريا، في إطار حملة عسكرية مستمرة منذ نحو شهرين.

روسيا اليوم