الكرملين: لدى بوتين خطة تفصيلية لتطوير البلاد في المستقبل القريب

جهينة نيوز

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف اليوم الاثنين، أن لدى الرئيس بوتين خطة تفصيلية واضحة ومفهومة لتطوير وتنمية البلاد في المستقبل القريب.

وجاء كلام بيسكوف خلال رده على أسئلة الصحفيين حيث قال "لقد أعطى بوتين تعليماته خلال الجمعية الفيدرالية لبدء تنفيذ الخطة" وأضاف "إن الخطة الجديدة تعتمد على التركيز على السياسة الداخلية للبلاد من خلال آلية تطوير كل القطاعات الإنتاجية الداخلية، وخلق فرص وإمكانيات جديدة للمواطنين، بحسب ما قاله الرئيس".

وكان بوتين وجه، في 1 مارس/ آذار، رسالته السنوية إلى الجمعية الفدرالية، وذلك من قاعة العرض المركزية (مانيغ) وسط موسكو، والتي تضم عددا كبيرا من الضيوف.

وتعتبر رسالة الرئيس إلى الجمعية الفيدرالية، وفقا للدستور، من واجبات رئيس الدولة، إذ يقوم بطرح تقييمه للأوضاع في البلاد، كما يحدد الاتجاهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية للمرحلة المقبلة.

سبوتنيك