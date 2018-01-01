العراق: تدمير مقرات لـ «داعش» واعتقال متورطين بالارهاب في بغداد وديالى

جهينة نيوز:

اعلنت قوات الحشد الشعبي اليوم تدمير مقرات لتنظيم "داعش" الارهابي واعتقال إرهابيين ومطلوبين اخرين في بغداد وديالى.

وقال اعلام الحشد في بيان نقلته وكالة انباء الاعلام العراقي "واع" ان وحدات اللواء 24 في الحشد الشعبي مع قيادة عمليات ديالى شنت عملية عسكرية واسعة لمداهمة وتفتيش مناطق اطحماية والمناطق المحاذية لمعسكر كراكوش وقرى الندا قرب قضاء بلدروز شرق ب‍عقوبة نتج عنها تدمير عدة مقرات يستخدمها الارهابيون للاستراحة وإلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم بينهم مطلوبان.

كما اعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم العثور على مواد متفجرة و مخلفات عتاد لارهابيي "داعش" والقاء القبض على مطلوبين في مناطق العبيد و احرابة و البوعوسج ضمن قاطع جنوب بغداد كما تم القاء القبض على متهم بالارهاب في منطقة المدائن البانوراما.