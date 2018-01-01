بريطانيا: إنكار روسيا ضلوعها بحادث تسميم سكريبال «مناف للعقل»!

جهينة نيوز:

اعلن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين إن روسيا مخطئة بإنكار مسؤوليتها عن الهجوم بغاز للأعصاب على عميل مزدوج روسي سابق "سيرغي سكريبال" على الأراضي البريطانية في الرابع من مارس آذار الجاري.

وقال للصحفيين، قبيل اجتماع مع نظرائه في بروكسل لإطلاعهم على هذه الواقعة، ”الإنكار الروسي مناف للعقل إلى حد بعيد“ واضاف ”هذه استراتيجية روسية كلاسيكية ... لن يخدعوا أحدا بعد الآن“ وتابع ”نادرا ما ستجد بلدا على هذه المائدة هنا في بروكسل لم يتأثر خلال الأعوام الماضية من نوع ما من السلوك الروسي المؤذي والمعرقل“.

رويترز