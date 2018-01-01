الذهب ينخفض لليوم الرابع مع بقاء الدولار قويا

جهينة نيوز:

واصلت أسعار الذهب خسائرها للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الاثنين وسجلت أقل مستوى فيما يزيد على أسبوعين مع بقاء الدولار مدعوما إذ يتوقع المستثمرون أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الأسبوع الحالي.

وانخفض الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1310.03 دولار للأوقية (الأونصة) كما هبط المعدن الأصفر إلى 1307.51 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو أقل مستوى منذ أول مارس آذار.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل نيسان 0.2 بالمئة إلى 1309.40 دولار للأوقية.

يبدأ اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية اليوم ويستمر يومين ومن المتوقع ان يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي خلاله أسعار الفائدة للمرة الأولى في العام الجاري.

وبما أن رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس شبه مؤكد فإن الاهتمام ينصب على ما إذا كان صانعو السياسات في المجلس سيتوقعون رفع أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام وليس ثلاث مرات وفقا للتقديرات التي صدرت عن اجتماع ديسمبر كانون الأول.

والذهب شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة الأمريكية إذ يقلل إغراءه للمستثمرين.

وارتفع الدولار مقابل سلة من العملات اليوم مع ترقب المتعاملين لاجتماع مجلس الاحتياطي وتنامي خطر الحماية التجارية وسط استمرار حالة القلق في السوق.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 90.302 ويوم الجمعة سجل أعلى مستوى في أسبوعين قرب 90.38 بعد بيانات اقتصادية أمريكية قوية.

ونزلت الفضة 0.3 بالمئة إلى 169.26 دولار للأوقية في حين فقد البلاديوم 0.1 بالمئة ليسجل 993.90 دولار.

وهبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 938.49 دولار للأوقية بعد أن نزل لأقل مستوى منذ الثالث من يناير كانون الثاني عند 936.50 دولار.