عشرات المنازل دمرت بسبب الحرائق جنوب شرق استراليا

جهينة نيوز:

اعلنت السلطات الاسترالية اليوم ان الحرائق الضخمة في الغابات التي اججتها درجات الحرارة المرتفعة والرياح القوية ادت الى احتراق وتدمير عشرات المنازل ونفوق اعداد كبيرة من الماشية جنوب شرق البلاد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شين فيتسيمنز مسؤول ادارة الاطفاء في مقاطعة نيو ساوث ويلز قوله.. إن سبعين منزلا لحقت بها اضرار كبيرة في قرية / تاثرا /الساحلية جنوب المقاطعة الى جانب احتراق /40/ الف هكتار

من الاراضي جنوب غرب مقاطعة فكتوريا المجاورة التي شهدت في نهاية الاسبوع الماضي عشرات الحرائق قضت على قطعان للابقار والثيران.

ويشهد جنوب شرق استراليا حاليا ارتفاعا غير عادي في درجات الحرارة ويقول الخبراء ان هذه الحرائق تشير الى استمرار موسم حرائق الغابات الذي يأتي عادة في الصيف بين كانون الاول وشباط بسبب التغيرات المناخية.