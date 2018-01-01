مروحيات امريكية تجلي قياديين من «داعش» جنوب شرق الحسكة!

جهينة نيوز:

تواصل الولايات المتحدة حماية ما تبقى من فلول التنظيمات الارهابية وتقديم الحماية لمتزعميها في المنطقة الشرقية حيث نفذت مروحيات تابعة لما يسمى "التحاف الدولي" عملية إنزال فجر اليوم الاثنين أخلت فيها عددا من الارهابيين في ريف القامشلي الجنوبي الشرقي.

وذكرت مصادر أهلية نقلا عن سانا أن 3 حوامات تابعة ل "التحالف" نفذت انزالا في المنطقة الواقعة بين قريتي

الجيسي وكالو نحو /2 / كم جنوب ناحية تل حميس بريف القامشلي الجنوبي الشرقي سبقه تمهيد ناري نفذته احدى الحوامات لتمشيط منطقة الانزال.

وبينت المصادر أن عسكريين اصطحبوا معهم 4 أشخاص كانوا يقطنون في منزل يعرفه اهالي المنطقة انه لقياديين في تنظيم "داعش" الإرهابي من الجنسية العراقية وحلقت الحوامات بهم إلى جهة مجهولة.