أقدم مدمرة في العالم خارج الخدمة!

جهينة نيوز:

خرجت الفرقاطة "بي إس-11" "راجا هومابون" من الخدمة في القوات البحرية الفلبينية. وتعتبر هذه المدمرة الأقدم في العالم.

وذكرت وكالة الإعلام الحكومية التابعة لوزارة الدفاع الفلبينية: "سيتم إخراج الفرقاطة من الخدمة وفقا لخطة تحديث الأسطول. إن استمرار استخدامها سيكون غير اقتصادي". وسيتم تزويد البحرية الفلبينية في عام 2020، بفرقاطة تم شراؤها من كوريا الجنوبية.

وقد صنعت "راجا هومابون" في الولايات المتحدة في عام 1943 تحت اسم "أثرتون". وشاركت في الحرب العالمية الثانية. وتمكنت، بالتعاون مع المدمرة "موبرلي" من إغراق الغواصة الألمانية "يو-853" بالقرب من ولاية رود آيلاند في أيار/مايو من عام 1945.

بينما تعتبر أقدم سفينة في العالم، البريطانية "فيكتوري"، التي بنيت في عام 1778. وشاركت في معركة طرف الغار، حيث أصيب الأدميرال نيلسون على متن السفينة. وعلى الرغم من أن سفينة "فيكتوري" ترسو في بورتسموث، إلا أنها لا تزال جزء من البحرية الملكية.

سبوتنيك