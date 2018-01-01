الانتخابات الروسية.. فوز بوتين بالرئاسة بعد حصوله على 66ر76 % من أصوات الناخبين

جهينة نيوز :

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية اليوم فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانتخابات الرئاسية بعد حصوله على /66ر76/ بالمئة من أصوات الناخبين بعد فرز/84ر99/ بالمئة من أوراق الاقتراع فيما تجاوزت

نسبة الاقبال 67 بالمئة 0

وقالت رئيسة اللجنة إيلا بامفيلوفا في مؤتمر صحفي اليوم نقلته وكالة سبوتنيك ان //56 مليونا و206 آلاف و514 ناخبا صوتوا لصالح الرئيس بوتين// مشيرة الى أن نسبة الإقبال الأولي على الانتخابات الرئاسية

الروسية كانت 47ر67 بالمئة 0

واضافت بامفيلوفا ان//الانتخابات كانت فعلا منفتحة لأبعد الحدود وكل من اهتم بالعملية الانتخابية كان يملك إمكانية مراقبتها بسبل مختلفة//.

وكان نيكولاى بولاييف نائب رئيس اللجنة اكد في وقت سابق اليوم ان //أكثر من 55 مليونا من المواطنين الروس صوتوا لصالح بوتين في الانتخابات الحالية// مشيرا الى أنه حقق بذلك أفضل النتائج له خلال مسيرته الرئاسية

وحطم رقمه القياسي السابق للعام 2004 حين أيده /31ر71/بالمئة من الناخبين أي 49 مليونا وستمئة الف شخص والنتيجة التي حققها الرئيس بوتين هي الافضل في تاريخ روسيا ما بعد الاتحاد السوفييتى0

وجاء المرشح عن الحزب الشيوعي بافل غرودينين بالمرتبة الثانية بحصوله على /80ر11/بالمئة من الاصوات فيما حل زعيم الحزب الليبيرالي الديمقراطي فلاديمير جيرينوفسكى ثالثا بحصوله على /66ر5/ بالمئة من الاصوات0

وكان بوتين أكد من مقر حملته الانتخابية مساء أمس ان نتيجة الانتخابات الرئاسية تمثل اعترافا بما تحقق من انجازات في روسيا خلال السنوات القليلة الماضية رغم الاوضاع الصعبة موضحا ان هذه النتيجة هي تعبير عن الثقة وداعيا جميع القوى السياسية فى بلاده الى العمل وفقا لمصالح روسيا القومية 0