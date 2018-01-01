واشنطن بوست: ترامب لا يثق بموظفيه!

الإثنين, 19 آذار 2018 الساعة 12:47 | سياسة, عالمي

واشنطن بوست: ترامب لا يثق بموظفيه!

جهينة نيوز:

أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه كبار موظفيه بالتوقيع على تعهدات تلزمهم عدم الكشف عن أي معلومات عقب التسريبات التي حدثت في الأشهر الأولى من ولايته.

ونصت التعهدات حسب الصحيفة على أن يدفع المسؤولين غرامات مالية في حال كشفوا عن معلومات سرية تتعلق بالبيت الأبيض أو ترامب لوسائل الإعلام حتى بعد مغادرته البيت الأبيض.

وذكرت روث ماركوس نائبة رئيس تحرير "صفحة الرأي" بالصحيفة المذكورة أن مسودة التعهدات قضت بدفع المخالفين غرامة مالية تقدر بـ10 ملايين دولار عن كل مخالفة لوزارة الخزانة.

وأضافت أن المسؤولين وافقوا في نهاية الأمر على توقيع التعهدات، بعد أن خلصوا إلى أنه من المرجح أن يتعذر تطبيقها.

وسبق وأن ألزم ترامب مسؤولي حملته الانتخابية بالتوقيع على تعهدات مشابهة، وتساءل خبراء قانونيون حينها عما إذا كانت مثل هذه الاتفاقيات شرعية في ضوء ما يكفله الدستور الأمريكي من حرية للتعبير.


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