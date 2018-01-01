الحكومة العراقية تحول رواتب جميع موظفي إقليم كردستان !

جهينة نيوز:

أعلنت الحكومة العراقية تحويل رواتب جميع موظفي إقليم كردستان العراق بمن فيهم قوات البشمركة.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء العراقية، اليوم الاثنين أن وزارة المالية الاتحادية ستدفع رواتب جميع موظفي إقليم كردستان ومن ضمنهم قوات البشمركة، مع التأكيد على استمرار التدقيق لضمان وصول الرواتب إلى مستحقيها".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في إقليم كردستان، خالص قادر، ذكر في 2 مارس الجاري، أن اللجان الموفدة من الحكومة الاتحادية إلى الإقليم قطعت شوطا كبيرا في حسم أبرز المشاكل العالقة بين الطرفين.

وأوضح قادر أن اللجان المختصة من الحكومة الاتحادية، التي تعمل على تدقيق رواتب موظفي إقليم كردستان، أنجزت حتى الآن نسبة أكثر من 96% من التعليمات الموكلة إليها.

سبوتنيك