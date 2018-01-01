«الاحتلال» يؤكد إصابة محمود عباس بالسرطان ويتخوف من خلافته!

جهينة نيوز:

قالت مصادر في المنظومة الأمنية في الاحتلال الإسرائيلي إنه وفقاً للتقديرات والتوقعات فإن الأشهر القريبة القادمة ستشهد تصعيداً كبيرة في الأوضاع الأمنية في الساحة الفلسطينية.

ووفقاً لموقع "ماكور ريشون" العبري، أوضحت المصادر بأن الحرب على قيادة السلطة الفلسطينية بعد انتهاء محمود عباس بسبب وضعه الصحي السيء قد يؤثر بشكل كبير على الوضع الأمني في "إسرائيل".

وأضافت المصادر، بأن ذروة المخاوف الأمنية من التصعيد ستكون في يوم 14 مايو ايار المقبل، الذي يصادف يوم النكبة الفلسطيني، واليوم الذي سيشهد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، علاوة على أن هذا اليوم سيأتي بعد دخول شهر رمضان بأيام عديدة فقط.

ووفقاً للمصادر، فإن الصراع على خلافة عباس سيعقد الأمور أمام "إسرائيل"، بما في ذلك سيدفع قيادات السلطة إلى التصلب في معاملاتهم ومواقفهم تجاه "إسرائيل"، إضافة إلى تراجع حافزية الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الحفاظ على الهدوء والأمن لـ"إسرائيل".

كما أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تراقب بحذر تدهور الوضع الصحي لعباس "أبو مازن، بالرغم من عدم وجود معلومات مؤكدة إلى الأن من إصابته بمرض السرطان، إلا أنه وفقاً لتقديرات خبراء "إسرائيليين" فإن أبو مازن لن يتمكن في البقاء في قيادة السلطة أكثر من عام واحد.

المصدر: وكالة فلسطين الآن