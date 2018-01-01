وزير دفاع جديد للصين من هو؟

جهينة نيوز:

وافق مجلس النواب الوطني الأعلى في الصين اليوم الاثنين على تعيين القائد السابق للقوات الصاروخية في الجيش الصيني، الكولونيل جنرال ويى فنغ وزيراً للدفاع في البلاد وفقاً لبيان المجلس.

وصوت المجلس خلال جلسة اليوم الـ13، ووافق على مرشح رئيس مجلس الدولة في البلاد، لي كه تشيانغ. كما وافق على تعيين فان إي وزيراً للخارجية وتغيير جميع نواب رئيس الوزراء الأربعة.

وأعاد البرلمان الصيني امس الأحد انتخاب لي كه تشيانغ رئيسا للوزراء، ولم يصوت سوى نائبين فقط بالرفض من بين نحو ثلاثة آلاف عضو في البرلمان أدلوا بأصواتهم في الاقتراع الذي جرى في قاعة الشعب الكبرى ببكين.